Manisa FK, 8 oyuncu açıkladı

TFF 1'inci Lig'de yeni sezonun ilk haftasında 8 Ağustos Cuma günü Ümraniyespor'a konuk olacak Manisa Futbol Kulübü transferde daha önce anlaşmaya vardığı 8 ismin imzasını resmen duyurdu.



Daha önce oyuncuları kadroya katıp antrenmanlara çıkarmasına rağmen transferle ilgili hiçbir açıklama yapmayan Manisa ekibi imza törenlerinin önümüzdeki günlerde düzenleneceğini açıkladı.



Siyah-beyazlıların açıklamasında, "Manisa Futbol Kulübümüz, dış transferde Bekir Yılmaz, Eray Ataseven, Fırat İnal, Vedat Karakuş, Burak Süleyman, Jonathan Lindseth, Lois Diony ve Bobby Adekanye ile anlaşma sağlamıştır. Yeni transferlerimizin imza töreni önümüzdeki günlerde düzenlenecektir. Kamuoyuna saygılarımızla sunarız" ifadeleri yer aldı. Tecrübeli futbolcular Bekir ve Eray, geçen Manisa Süper Amatör'de şampiyon olan Manisaspor'da forma giydikten sonra profesyonel lige dönmüştü. Manisa FK lig öncesi son provada Göztepe'ye 6-0 yenildi.



