Manisa Büyükşehir Belediyespor farklı kaybetti

Manisa Büyükşehir Belediyespor, FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nın ikinci turunda deplasmanda Çekya'nın ERA Nymburk ekibine 84-62 kaybetti.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Manisa Büyükşehir Belediyespor farklı kaybetti
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13 Aralık 2023 23:05
Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nın ikinci turunda deplasmanda Çekya'nın ERA Nymburk ekibine 84-62 yenildi.

Manisa Büyükşehir Belediyespor, M Grubu'ndaki ikinci maçında ERA Nymburk ile karşılaştı.

Nymburk kentindeki CEZ Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk periyodunu 23-14 önde tamamlayan Çekya temsilcisi, soyunma odasına 49-32 üstün gitti.

Manisa Büyükşehir Belediyespor ikinci yarıya iyi başlasa da üçüncü periyodu 66-55 önde geçen ERA Nymburk, son periyotta farkı açtı.

Karşılaşmayı 84-62 kaybeden Manisa Büyükşehir Belediyespor, gruptaki ikinci maçından da mağlubiyetle ayrıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor, 10 Ocak'ta İspanya'nın Casademont Zaragoza ekibini konuk edecek.

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