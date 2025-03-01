Manisa Basket, uzatmalarda güldü

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Manisa Basket, sahasında normal süresi 91-91 eşitlikle sona eren müsabakada, Mersinspor'u uzatma periyodunda 105-100 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Manisa Basket, uzatmalarda güldü
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Mart 2025 18:07

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Manisa Basket, Mersinspor'u konuk etti.

Muradiye Salonu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip normal süresi 91-91 eşitlikle sona eren müsabakada, Mersinspor'u uzatma periyodunda 105-100 yendi.

Salon: Muradiye

Hakemler: Emin Moğulkoç, Özlem Yalman, Orhan Çağrı Hekimoğlu

Manisa Basket: Chiozza 11, Acuil 24, Buğra Çal 4, Besson 27, Thomas 5, Leon Apaydın 3, White 18, Yunus Emre Sonsırma 13

Mersinspor: Olaseni 13, Cobbs 23, Pineiro 11, Emre Tanışan 3, Cruz 17, Efianayi 20, Kartal Özmızrak, Deniz Kılıçlı 6, Canberk Kuş 7

1. Periyot: 26-23

Devre: 45-47

3. Periyot: 68-71

Norma süre: 91-91 

5 faulle çıkanlar: Thomas 35.33 (Manisa Basket), 39.03 Olaseni (Mersinspor)

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery