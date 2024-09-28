Manisa Basket'te Ertuğ Tuzcukaya'dan taraftara çağrısı

Manisa Basket'in yeni başantrenörü Ertuğ Tuzcukaya taraftarlara çağrıda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Manisa Basket'te Ertuğ Tuzcukaya'dan taraftara çağrısı
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28 Eylül 2024 14:01
Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Manisa Basket'in yeni başantrenörü Ertuğ Tuzcukaya, gösterecekleri mücadelenin taraftarın desteğiyle daha da anlam kazanacağını ifade etti.

Tuzcukaya, kulübün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, büyük bir aileye katılmanın heyecanı ve sorumluluğunu hissettiğini belirtti.

Amaçlarının Manisa'yı basketbolla yaşayan bir şehir yapabilmek ve Avrupa'daki başarılarla taraftarı gururlandırmak olduğunu bildiren Tuzcuoğlu, şunları kaydetti:

"Sahada vereceğimiz her mücadelenin, sizin inancınızla ve coşkunuzla daha da anlam kazanacağını biliyorum. Bu yolda her adımı birlikte atacak, her başarıyı birlikte kutlayacağız. Sizlerin desteğiyle, takımımızı hak ettiği yere taşımak için var gücümüzle çalışacağız. Sizi salonlarda görmek ve bu heyecanı hep birlikte yaşamak için sabırsızlanıyorum. Birlikte çok daha güçlü olacağız."

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