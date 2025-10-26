27 Ekim
Gaziantep FK-Fenerbahçe
0-4
27 Ekim
Samsunspor-Rizespor
1-1
27 Ekim
Real Betis-Atletico Madrid
0-2
27 Ekim
Moreirense-FC Porto
1-2
27 Ekim
FK Akhmat-PFC Sochi
2-4
27 Ekim
OB-Broendby IF
1-4

Manisa Basket nefes aldı

Ege derbisinde nefes alan Manisa Basket, Merkezefendi galibiyetiyle evinde ilk zaferini yaşadı; başantrenör Oliver Kostic, "Bu galibiyet bizim için çok önemliydi" diyerek takımını kutladı.

calendar 26 Ekim 2025 13:49
Haber: DHA, Fotoğraf: AA
Manisa Basket nefes aldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Manisa Basket, evinde Merkezefendi Belediyesi Basket'i 88-79 yenerek iç sahadaki ilk galibiyetini elde etti.

Ligde üst üste iki yenilginin ardından Ege derbisinde kazanmayı başaran Manisa ekibi 5 hafta sonunda 2 galibiyete ulaşıp nefes aldı.

Manisa Basket'te başantrenör Oliver Kostic karşılaşmanın ardından, "Maçtan önce de çok zorlu bir karşılaşma olacağını söylemiştik. 40 dakika boyunca bunun bilinciyle oynadık. Oyuncularımı yürekten tebrik ediyorum. Bu galibiyet bizim için gerçekten çok önemliydi. Oyuncularımla birlikte bu galibiyetin sevincini yaşamak, tadını çıkarmak istiyorum" açıklamasını yaptı. 

Manisa Basket ligde haftaya Anadolu Efes deplasmanına çıkacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.