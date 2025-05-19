Manchester United oyuncuları, aileleri için uçak kiraladı!

Geçtiğimiz sezon kulüp içerisindeki personel üzerinden aldığı tasarruf tedbirleriyle gündeme gelen Manchester United, bu kez yeni bir tasarruf hamlesiyle gündemde.



AMORIM'İN TALEBİNE RET



ESPN'in haberine göre Manchester United yönetimi, teknik direktör Ruben Amorim'in Avrupa Ligi finali için personelin aileleri ve arkadaşlarına uçak bileti sağlanması yönündeki talebini geri çevirdi. Bu gelişmenin ardından Portekizli teknik adamın, 30 kişi için gidiş-dönüş biletini kendi cebinden karşıladığı aktarıldı.



FUTBOLCULAR UÇAK KİRALADI



Haberde ayrıca, futbolcuların da aileleri ve yakınlarının Avrupa Ligi finaline katılabilmesi için İspanya'ya ortaklaşa özel uçak kiraladığı bilgisine yer verildi.



