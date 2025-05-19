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Manchester United oyuncuları, aileleri için uçak kiraladı!

UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham ile finalde karşılaşacak Manchester United'da futbolcular, aileleri için uçak kiraladı.

calendar 19 Mayıs 2025 22:32
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Manchester United oyuncuları, aileleri için uçak kiraladı!
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Geçtiğimiz sezon kulüp içerisindeki personel üzerinden aldığı tasarruf tedbirleriyle gündeme gelen Manchester United, bu kez yeni bir tasarruf hamlesiyle gündemde.

AMORIM'İN TALEBİNE RET

ESPN'in haberine göre Manchester United yönetimi, teknik direktör Ruben Amorim'in Avrupa Ligi finali için personelin aileleri ve arkadaşlarına uçak bileti sağlanması yönündeki talebini geri çevirdi. Bu gelişmenin ardından Portekizli teknik adamın, 30 kişi için gidiş-dönüş biletini kendi cebinden karşıladığı aktarıldı.

FUTBOLCULAR UÇAK KİRALADI

Haberde ayrıca, futbolcuların da aileleri ve yakınlarının Avrupa Ligi finaline katılabilmesi için İspanya'ya ortaklaşa özel uçak kiraladığı bilgisine yer verildi.


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