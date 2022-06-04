Manchester United, Frenkie de Jong transferini bitiriyor

Manchester United'ın, Barcelona'dan Frenkie de Jong transferinde mutlu sona yakın olduğu öne sürüldü.



Diario Sport'un haberine göre, İngiliz temsilcisinin Barcelona ile yaptığı görüşmelerde sona geldiği ve bonservis olarak 80 milyon bandında bir ücret ödeyeceği aktarıldı.



Manchester United'da yeni teknik direktör Erik ten Hag'ın önceliği Hollandalı oyuncuya verdiği ve 25 yaşındaki futbolcuyu ikna edebileceği belirtildi.



Frenkie de Jong'un ise önceliğinin Barcelona'da kalmak olduğu ancak kulübün kendisini satma tutumu sonrasında fikrini değiştirmeye başladığı ifade edildi.



Barcelona'da geçtiğimiz sezonda 31 maça çıkan Frenkie de Jong, 4 gol, 5 asistlik bir performans ortaya koydu.



Barcelona'nın 2019 yazında Ajax'tan 86 milyon euro bonservis ödeyerek kadrosuna kattığı orta saha oyuncusunun Katalan devi ile sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.





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