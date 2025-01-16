Manchester United'dan 70 milyon euro'luk talep!

Napoli, Paris Saint-Germain'e gitmeye hazırlanan Khvicha Kvaratskhelia'nın yerini doldurmak için harekete geçti.



İtalyan ekibinde Khvicha Kvaratskhelia yerine düşünülen isimlerden biri Manchester United forması giyen Alejandro Garnacho.



NAPOLI'DEN İLK TEKLİF



Mirror'da yer alan habere göre, Napoli, Garnacho için Manchester United'ın kapısını çaldı ve 47.5 milyon euro'luk ilk teklifini yaptı.



Garnacho için 70 milyon euro bekleyen Manchester United ise Napoli'den gelen bu teklifi kabul etmedi.



Napoli'nin, Manchester United'daki geleceği belirsizliğini koruyan genç futbolcu için girişimlerine devam etmesi bekleniyor.



BU SEZON PERFORMANSI



Manchester United'da bu sezon 30 maçta süre bulan Garnacho, 8 gol attı ve 5 asist yaptı.



Güncel piyasa değeri 50 milyon euro olarak gösterilen Garnacho'nun Manchester United ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.



