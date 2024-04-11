Manchester United'dan 145 milyon euro'luk transfer

Gelecek sezon Premier Lig'de mutlak şampiyonluk hedefleyen Manchester United, transferde gözünü kararttı.



İngiliz basınında yer alan habere göre; Manchester United, Milan forması giyen Portekizli yıldız Rafael Leao ile ilgileniyor. Haberde, Rashford'ın yerine alternatif bir isim arayan Manchester United'ın Leao için istenen 145 milyon euro'luk bonservis fiyatını ödeyebileceği dile getirildi.



ARSENAL LEAO'DAN VAZGEÇTİ



Öte yandan Arsenal'in de Leao'yu takımına katmak istediği ancak İngiliz ekibinin yüksek bonservis fiyatı nedeniyle transferden vazgeçtiği aktarıldı.



SEZON PERFORMANSI



Milan'da bu sezon 38 maça çıkan Leao, 12 gol ve 12 asistlik performans sergiledi.





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