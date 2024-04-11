Manchester United'dan 145 milyon euro'luk transfer

Manchester United, hücum hattını güçlendirmek adına gözünü Milan'ın yıldız ismi Rafael Leao'ya dikti. İngiliz ekibinin bu transfer için 145 milyon euro ödemeye hazır olduğu aktarıldı. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Manchester United'dan 145 milyon euro'luk transfer
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Nisan 2024 17:59
Gelecek sezon Premier Lig'de mutlak şampiyonluk hedefleyen Manchester United, transferde gözünü kararttı.

İngiliz basınında yer alan habere göre; Manchester United, Milan forması giyen Portekizli yıldız Rafael Leao ile ilgileniyor. Haberde, Rashford'ın yerine alternatif bir isim arayan Manchester United'ın Leao için istenen 145 milyon euro'luk bonservis fiyatını ödeyebileceği dile getirildi. 

ARSENAL LEAO'DAN VAZGEÇTİ

Öte yandan Arsenal'in de Leao'yu takımına katmak istediği ancak İngiliz ekibinin yüksek bonservis fiyatı nedeniyle transferden vazgeçtiği aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI

Milan'da bu sezon 38 maça çıkan Leao, 12 gol ve 12 asistlik performans sergiledi.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery