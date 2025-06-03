Manchester City, Reijnders için anlaşmaya çok yakın!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, transfer sezonunun gözdesi Tijjani Reijnders'ı kadrosuna katmayı çok istiyor.



Fabrizio Romano'nun haberine göre, Manchester City, 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Tijjani Reijnders için kulübü Milan ile anlaşmaya çok yakın. Manchester City, Hollandalı isim için 60 milyon euro teklif ettiği belirtiliyor.



Manchester ekibi, FIFA Kulüpler Dünya Kupasından önce Reijnders transferini bitirmek istiyor.



Hollandalı yıldız ile Manchester City, kişisel şartlarda anlaşmaya vardı.



Tijjani Reijnders, bu sezon Milan formasıyla 54 resmi maça çıktı. 15 gol, 5 asistlik katkı üretti.