Manchester City, Florya'ya geliyor!

İngiliz devi Manchester City Şampiyonlar Ligi finali öncesi son çalışmasını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacak.
10 Haziran'daki final öncesi İngiliz kulübünün sarı-kırmızılıların tesislerini kullanacağı belirtildi.
Özellikle fanatik Galatasaraylılığını gizlemeyen ve yaz dönemi için adı sarı-kırmızılılarla geçen İlkay Gündoğan'ın gelecek olması heyecan yarattı.
10 Haziran'daki final öncesi İngiliz kulübünün sarı-kırmızılıların tesislerini kullanacağı belirtildi.
Özellikle fanatik Galatasaraylılığını gizlemeyen ve yaz dönemi için adı sarı-kırmızılılarla geçen İlkay Gündoğan'ın gelecek olması heyecan yarattı.