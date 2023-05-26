Manchester City, Florya'ya geliyor!

Manchester City'nin Şampiyonlar Ligi finali öncesi son çalışmasını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı belirtildi.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Manchester City, Florya'ya geliyor!
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26 Mayıs 2023 11:31
İngiliz devi Manchester City Şampiyonlar Ligi finali öncesi son çalışmasını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacak.

10 Haziran'daki final öncesi İngiliz kulübünün sarı-kırmızılıların tesislerini kullanacağı belirtildi.

Özellikle fanatik Galatasaraylılığını gizlemeyen ve yaz dönemi için adı sarı-kırmızılılarla geçen İlkay Gündoğan'ın gelecek olması heyecan yarattı. 

 
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