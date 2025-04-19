Manchester City, 84'ten sonra açıldı!

İngiltere Premier Lig'de Manchester City, Everton'ı deplasmanda 2-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Manchester City, 84'ten sonra açıldı!
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19 Nisan 2025 18:52
İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında Manchester City, Everton ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Goodison Park'taki mücadeleyi Manchester City 2-0'lık skorla kazandı.

Manchester City'ye galibiyeti getiren golleri 84. dakikada Nico O'Reilly ve 90+2. dakikada Mateo Kovacic attı.

Manchester City, bu galibiyetle ligde üst üste ikinci galibiyetini elde etti. Everton, ligde iki maç sonra mağlubiyet yaşadı.

Bu sonucun ardından Manchester City, 58 puana yükseldi. Everton, 38 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Manchester City, sahasında Aston Villa'yı konuk edecek. Everton, Chelsea deplasmanına gidecek.

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