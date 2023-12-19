Dünya Kulüpler Kupası yarı final maçında Urawa Red ile Manchester City karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Manchester City 3-0 kazandı.
Manchester City'e galibiyeti getiren golleri 45+1'de Marius Hoibraten (K.K), 52. dakikada Mateo Kovacic ve 59. dakikada Bernardo Silva kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Manchester City, Dünya Kulüpler Kupası finalinde Fluminense'nin rakibi oldu.
Manchester City ile Fluminense arasındaki final maçı 22 Aralık tarihinde oynanacak.
Manchester City'e galibiyeti getiren golleri 45+1'de Marius Hoibraten (K.K), 52. dakikada Mateo Kovacic ve 59. dakikada Bernardo Silva kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Manchester City, Dünya Kulüpler Kupası finalinde Fluminense'nin rakibi oldu.
Manchester City ile Fluminense arasındaki final maçı 22 Aralık tarihinde oynanacak.
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