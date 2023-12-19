Manchester City 3 golle finale kaldı!

Dünya Kulüpler Kupası yarı final maçında Manchester City, Urawa Red'i 3-0 yenerek finale kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Manchester City 3 golle finale kaldı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Aralık 2023 22:58
Dünya Kulüpler Kupası yarı final maçında Urawa Red ile Manchester City karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Manchester City 3-0 kazandı.

Manchester City'e galibiyeti getiren golleri 45+1'de Marius Hoibraten (K.K), 52. dakikada Mateo Kovacic ve 59. dakikada Bernardo Silva kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Manchester City, Dünya Kulüpler Kupası finalinde Fluminense'nin rakibi oldu.

Manchester City ile Fluminense arasındaki final maçı 22 Aralık tarihinde oynanacak.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery