İngiltere Premier Lig'in son haftasında Manchester City, sahasında Aston Villa ile karşı karşıya geldi.



Manchester City, ilk yarısını 2-0 geride kapattığı karşılaşmadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı ve ligde şampiyonluğa ulaştı.



Karşılaşmada Aston Villa'nın golleri 37. dakikada Matty Cash ve 69. dakikda Philippe Coutinho'dan geldi.



HER ŞEY İLKAY'LA DEĞİŞTİ



Manchester City'de ise 68. dakikada oyuna giren İlkay Gündoğan, maçın ve ligin kaderini değiştirdi. Tecrübeli yıldız, 76 ve 81. dakikalarda attığı gollerle takımına hayat verdi. Manchester City'nin karşılaşmadaki diğer golü ise 78. dakikda Rodri'den geldi.



Haftaya 90 puanda giren Manchester City, bu sonuçla puanını 93'e yükseltti ve ligde şampiyonluğa ulaştı.



LIVERPOOL'A GALİBİYET YETMEDİ



Manchester City'nin en yakın takipçisi Liverpool ise sahasında kazanmasına rağmen, Manchester City'nin kazanmasıyla şampiyonluğa ulaşamadı.



Liverpool, sahasında geriye düşmesine rağmen, Wolves'i 3-1 mağlup etti. Liverpool'un golleri Mane, Salah ve Robertson'dan geldi. Wolves'in tek golü ise Pedro Neto'dan geldi.



Liverpool, bu galibiyetle sezonu 92 puanda tamamladı.





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