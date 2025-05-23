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Malone'dan MVP açıklamalarına düzeltme: "Oyum olsa Jokic'e verirdim"

Denver Nuggets'ın eski başantrenörü Michael Malone, Shai Gilgeous-Alexander'a yönelik MVP övgüleri sonrası gelen tepkilere açıklık getirdi.

calendar 23 Mayıs 2025 12:03
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Malone'dan MVP açıklamalarına düzeltme: 'Oyum olsa Jokic'e verirdim'
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Denver Nuggets'ın eski başantrenörü Michael Malone, Shai Gilgeous-Alexander'a yönelik MVP övgüleri sonrası gelen tepkilere açıklık getirdi.

Malone, ESPN yayını sırasında "Eğer oyum olsaydı, bu yıl da Nikola Jokic için oy verirdim. Denver'daki insanlar bunu bilmeli çünkü şu an evde çok tepki alıyorum." ifadelerini kullandı.

Malone, Batı finalleri 2. maçı yayını sırasında yaptığı bu açıklamayla, birkaç gün önce SGA için "Bu sezonun MVP'si olduğunu gösterdi" sözlerine gelen eleştirileri yumuşatmayı amaçladı.

Malone'un önceki yorumları, özellikle Jokic ile 9 yıllık birlikteliği ve 2023 şampiyonluğu göz önüne alındığında kafa karışıklığı yaratmıştı.

Jokic, MVP oylamasında Gilgeous-Alexander'ın ardından ikinci sırada yer aldı. SGA, sezonu 32.7 sayı ortalamasıyla tamamlayarak ligin skor lideri oldu. Thunder ise 68-14'lük derecesiyle ligin en iyi takımıydı ve Durant sonrası ilk kez bir oyuncusu skor kralı oldu.

Jokic sezonu 29.6 sayı, 12.7 ribaunt ve 10.2 asist ortalamalarıyla bitirirken, Milwaukee'nin yıldızı Giannis Antetokounmpo da MVP finalistleri arasında yer aldı (30.4 sayı, 11.9 ribaunt).

Denver ile yolları ayrılmış olsa da Malone'un yorumları, Jokic'le kurduğu yakın ilişki nedeniyle büyük ilgi topladı.


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