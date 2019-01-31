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Maicon, kalacağının sinyalini verdi!

Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Maicon, kalacağının sinyalini kişisel instagram hesabından verdi.

Kaynak: Sporx.com
Maicon, kalacağının sinyalini verdi!
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31 Ocak 2019 13:42
Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Maicon, instagram üzerinden kalacağının sinyalini verdi.

Maicon, "Hep beraber, teşekkürler Tanrım" diyerek Galatasaray formalı fotoğrafını paylaştı. Maicon'un bu paylaşımla brlikte Japonya'ya gitmeyeceği ve kalacağının kesinleştiği anlaşıldı.

MAICON İÇİN GELEN TEKLİF

Galatasaray'ın kapısını çalan bir Japon kulübü, Brezilyalı savunmacı Maicon için 4 milyon Euro önerdi. Galatasaray ise 6 milyon Euro karşılığı Maicon'u bırakabileceğini iletti.



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