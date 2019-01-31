Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Maicon, instagram üzerinden kalacağının sinyalini verdi.Maicon, "Hep beraber, teşekkürler Tanrım" diyerek Galatasaray formalı fotoğrafını paylaştı. Maicon'un bu paylaşımla brlikte Japonya'ya gitmeyeceği ve kalacağının kesinleştiği anlaşıldı.Galatasaray'ın kapısını çalan bir Japon kulübü, Brezilyalı savunmacı Maicon için 4 milyon Euro önerdi. Galatasaray ise 6 milyon Euro karşılığı Maicon'u bırakabileceğini iletti.