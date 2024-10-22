Orlando Magic, guard Jalen Suggs ile mevcut sözleşmesini çok yıllı bir kontratla uzattığını duyurdu.



Anlaşmanın şartları takım tarafından açıklanmamış olsa da, ESPN'den Shams Charania, sözleşmenin beş yıllığı 150,5 milyon dolar değerinde olduğunu bildirdi. Ayrıca The Athletic'ten Fred Katz, kontratın sezon başına değerinin yaklaşık 35 milyon dolardan başlayıp 26 milyon dolara kadar düştüğünü açıkladı.



2021'de beşinci sıradan draft edilen Suggs, ilk iki sezonunda başparmak ve ayak bileği sakatlıkları nedeniyle toplamda 91 maçla sınırlı kaldığı için sıkıntı çekmiş, ancak 2023-24 sezonunda önemli ölçüde daha iyi bir performans göstermiş ve sadece yedi maçı kaçırarak 12,6 sayı (%39.7 üçlük isabeti), 3,1 ribaund, 2,7 asist ve 1,4 top çalma ortalamaları yakalamıştı.



