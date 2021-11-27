Maç sonu tepki: 'Sergen buraya, hesap ver taraftara'

Beşiktaşlı taraftarların bir bölümü, 4-0 kaybedilen Giresunspor maçı sonrası tepki gösterdi.
Skor 2-0 olduktan sonra futbolcuları yuhalayan Beşiktaşlı taraftarlar, maç bitiminden sonra ise teknik direktör Sergen Yalçın'a da tepki gösterdi.
Beşiktaşlı taraftarlar, "Çıkmıyoruz" ve "Sergen buraya, hesap ver taraftara" tezahüratları yaptı.
Skor 2-0 olduktan sonra futbolcuları yuhalayan Beşiktaşlı taraftarlar, maç bitiminden sonra ise teknik direktör Sergen Yalçın'a da tepki gösterdi.
Beşiktaşlı taraftarlar, "Çıkmıyoruz" ve "Sergen buraya, hesap ver taraftara" tezahüratları yaptı.