Maç sonu tepki: "Sergen buraya, hesap ver taraftara"

Beşiktaş taraftarların bir bölümü, 4-0'lık Giresunspor mağlubiyetinin ardından "Çıkmıyoruz" ve "Sergen buraya, hesap ver taraftara" tezahüratları yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Maç sonu tepki: 'Sergen buraya, hesap ver taraftara'
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27 Kasım 2021 21:13
Beşiktaşlı taraftarların bir bölümü, 4-0 kaybedilen Giresunspor maçı sonrası tepki gösterdi.

Skor 2-0 olduktan sonra futbolcuları yuhalayan Beşiktaşlı taraftarlar, maç bitiminden sonra ise teknik direktör Sergen Yalçın'a da tepki gösterdi.

Beşiktaşlı taraftarlar, "Çıkmıyoruz" ve "Sergen buraya, hesap ver taraftara" tezahüratları yaptı.


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