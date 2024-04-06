MAÇ ÖZETİ: Real Madrid 91-95 Baskonia

THY EuroLeague 33. hafta maçında Real Madrid ile Baskonia karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı konuk ekip Baskonia 95-91 kazandı.



Baskonia'da Markus Howard attığı 35 sayı ile takımının en skorer ismi oldu.



Bu sonuçla birlikte 17. galibiyetini alan Baskonia, play-in'e kalmayı garantiledi. Lider Real Madrid ise EuroLeague'deki 7. yenilgisini yaşadı.



İŞTE MAÇIN ÖZETİ



