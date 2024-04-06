MAÇ ÖZETİ: Real Madrid 91-95 Baskonia

THY EuroLeague 33. hafta maçında Real Madrid ile Baskonia karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı konuk ekip Baskonia 95-91 kazandı.
Baskonia'da Markus Howard attığı 35 sayı ile takımının en skorer ismi oldu.
Bu sonuçla birlikte 17. galibiyetini alan Baskonia, play-in'e kalmayı garantiledi. Lider Real Madrid ise EuroLeague'deki 7. yenilgisini yaşadı.
İŞTE MAÇIN ÖZETİ
Baskonia'da Markus Howard attığı 35 sayı ile takımının en skorer ismi oldu.
Bu sonuçla birlikte 17. galibiyetini alan Baskonia, play-in'e kalmayı garantiledi. Lider Real Madrid ise EuroLeague'deki 7. yenilgisini yaşadı.
İŞTE MAÇIN ÖZETİ