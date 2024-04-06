MAÇ ÖZETİ: Real Madrid 91-95 Baskonia

THY EuroLeague 33. hafta maçında Baskonia, Real Madrid'i deplasmanda 95-91 yenerek play-in'e katılmayı garantiledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; euroleague.net
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MAÇ ÖZETİ: Real Madrid 91-95 Baskonia
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06 Nisan 2024 00:44
THY EuroLeague 33. hafta maçında Real Madrid ile Baskonia karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı konuk ekip Baskonia 95-91 kazandı. 

Baskonia'da Markus Howard attığı 35 sayı ile takımının en skorer ismi oldu. 

Bu sonuçla birlikte 17. galibiyetini alan Baskonia, play-in'e kalmayı garantiledi. Lider Real Madrid ise EuroLeague'deki 7. yenilgisini yaşadı.

İŞTE MAÇIN ÖZETİ  

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