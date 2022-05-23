MAÇ ÖZETİ: Chelsea, galibiyetle noktaladı!

Premier Lig'in son haftasında Chelsea, sahasında Watford ile karşı karşıya geldi.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Havertz ve 90+1. dakikada Barkley'den geldi. Watford'un tek golü 87. dakikada Gosling'den geldi.
Alınan bu sonucun ardından Chelsea ligi 74 puanla 3. sırada tamamladı ve Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan kazanma hakkı elde etti.
İŞTE MAÇIN ÖZETİ:
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Havertz ve 90+1. dakikada Barkley'den geldi. Watford'un tek golü 87. dakikada Gosling'den geldi.
Alınan bu sonucun ardından Chelsea ligi 74 puanla 3. sırada tamamladı ve Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan kazanma hakkı elde etti.
İŞTE MAÇIN ÖZETİ: