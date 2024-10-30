MAÇ ÖZETİ: Bayern Münih seriye bağladı; üst üste 3. maç

THY EuroLeague'in 6. haftasında Bayern Münih deplasmanda Virtus Bologna'yı 87-84 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; euroleague.net
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MAÇ ÖZETİ: Bayern Münih seriye bağladı; üst üste 3. maç
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30 Ekim 2024 01:25
Son güncelleme 30 Ekim 2024 16:25
THY EuroLeague'in 6. haftasında Bayern Münih deplasmanda Virtus Bologna'yı 87-84 mağlup etti.

Bayern Münih'te Carsen Edwards 26 sayı ile yıldızlaşırken, Bologna'da Tornike Shengelia 21 sayı ile oynadı. 

Bu sonuçla birlikte Bayern Münih üst üste üçüncü, toplamda ise dördüncü galibiyetini aldı. Bologna ise 5. mağlubiyetini aldı.

İŞTE MAÇIN ÖZETİ

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