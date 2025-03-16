Lyon, Le Havre'ye 'bitti' demedi!

Fransa Ligue 1'in 26. hafta maçında Lyon, Le Havre'yi konuk etti.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Groupama Stadyumu'ndaki karşılaşmayı ev sahibi ekip Lyon, 2-1 geriden gelerek 4-2 kazandı.
Lyon'a galibiyeti getiren golleri 22. dakikada penaltıdan Alexandre Lacazette, 78. dakikada Malick Fofana, 82. dakikada Georges Mikautadze ve 90+6'da Thiago Almada kaydetti.
Le Havre'nin gollerini 31. dakikada penaltıdan Abdoulaye Toure ile 45+1'de Josue Casimir attı.
Bu galibiyetin ardından Lyon, puanını 45'e yükseltti. Le Havre, 21 puanda kaldı.
Fransa Ligue 1'in gelecek haftasında Lyon, Strasbourg deplasmanına gidecek. Le Havre, Nantes'i konuk edecek.
Groupama Stadyumu'ndaki karşılaşmayı ev sahibi ekip Lyon, 2-1 geriden gelerek 4-2 kazandı.
Lyon'a galibiyeti getiren golleri 22. dakikada penaltıdan Alexandre Lacazette, 78. dakikada Malick Fofana, 82. dakikada Georges Mikautadze ve 90+6'da Thiago Almada kaydetti.
Le Havre'nin gollerini 31. dakikada penaltıdan Abdoulaye Toure ile 45+1'de Josue Casimir attı.
Bu galibiyetin ardından Lyon, puanını 45'e yükseltti. Le Havre, 21 puanda kaldı.
Fransa Ligue 1'in gelecek haftasında Lyon, Strasbourg deplasmanına gidecek. Le Havre, Nantes'i konuk edecek.