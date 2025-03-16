Lyon, Le Havre'ye "bitti" demedi!

Fransa Ligue 1'in 26. hafta maçında Lyon, Le Havre'ye karşı ilk yarı 2-1 geride kapattığı mücadeleyi 4-2 kazandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Lyon, Le Havre'ye 'bitti' demedi!
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16 Mart 2025 18:59
Fransa Ligue 1'in 26. hafta maçında Lyon, Le Havre'yi konuk etti.

Groupama Stadyumu'ndaki karşılaşmayı ev sahibi ekip Lyon, 2-1 geriden gelerek 4-2 kazandı.

Lyon'a galibiyeti getiren golleri 22. dakikada penaltıdan Alexandre Lacazette, 78. dakikada Malick Fofana, 82. dakikada Georges Mikautadze ve 90+6'da Thiago Almada kaydetti.

Le Havre'nin gollerini 31. dakikada penaltıdan Abdoulaye Toure ile 45+1'de Josue Casimir attı.

Bu galibiyetin ardından Lyon, puanını 45'e yükseltti. Le Havre, 21 puanda kaldı.

Fransa Ligue 1'in gelecek haftasında Lyon, Strasbourg deplasmanına gidecek. Le Havre, Nantes'i konuk edecek.
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