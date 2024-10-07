Lyon'dan olay yaratacak Zaha açıklaması!

Lyon Teknik Direktörü Pierre Sage, Gift Orban ve Wilfried Zaha gibi oynamayan isimlerle ilgili olay yaratacak bir açıklamada bulundu.

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Lyon'dan olay yaratacak Zaha açıklaması!
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07 Ekim 2024 15:47
Son güncelleme 07 Ekim 2024 16:43
Lyon, sahasında ağırladığı Nantes'ı 2-0'lık skorla mağlup etti ve milli araya moralli gitti.

Fransız ekibinde Wilfried Zaha ve Gift Orban gibi isimlerin bu karşılaşmada maç kadrosunda yer almaması dikkat çekti.

Lyon Teknik Direktörü Pierre Sage, söz konusu isimlere mesaj gönderirken, yaptığı açıklamada, "Oynamayan ya da az oynayan isimlere çok net bir söylemim var. Onlara kendilerini futbolcu olarak değerlendirmenin benim için zor olduğunu söyledim." ifadelerini kullandı.

Oyuncularından saha içinde olduğu kadar profesyonellik anlamında da çok şey beklediğini söyleyen Sage, "Olmaları gereken profesyonel seviyede değillerse onları başka şeylere göre değerlendirmem gerekiyor." diye konuştu.

ZAHA'NIN PERFORMANSI

Fransız ekibinin Galatasaray'dan transfer ettiği Zaha, geçtiğimiz hafta Toulose ile oynanan maça ilk 11'de başlamış ve 53'te oyundan çıkmıştı. Fildişili futbolcu, hafta arasında Rangers ile oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında ise maç kadrosunda yer almış ancak oyuna girmemişti.

GIFT ORBAN NE YAPTI?

Lyon'da Gift Orban ise bu sezon 3 maçta 186 dakika forma şansı buldu ve 2 kez ağları havalandırdı.

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