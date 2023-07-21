Yeni sezon öncesinde Beşiktaş'ın İstanbul'a getirdiği Lyanco transferi iptal oldu.
İstanbul'daki sağlık kontrollerinde 26 yaşındaki Brezilyalı stoperin oyuncunun diz kıkırdağında erime ve menisküsünde sakatlık çıktı.
Lyanco'nun ameliyat olması gerektiği ortaya çıkınca, Beşiktaş anlaşmaya özel bir madde koymak istedi.
Beşiktaş, Lyanco'ya sakatlığı sebebiyle belli sayıda maç kaçırması halinde sözleşme fesih talebinde bulundu. Lyanco, bu talebi kabul etmedi.
İstanbul'da yapılan son görüşmelerde anlaşma sağlanamadı ve Lyanco, Southampton'a geri döndü.
30 MAÇA ÇIKTI
Geçtiğimiz sezon Southampton formasıyla 30 resmi maça çıkan Lyanco Vojnovic bu karşılaşmalarda 1 gol, 2 asistlik katkı sağladı.
LYANCO KİMDİR?
Lyanco, 1 Şubat 1997 yılında Victoria, Brezilya'da doğmuştur. 187 cm boyundaki Lyanco, stoper mevkkinde görev yapmaktadır. Brezilya U23 Milli Takımı'nda 10 kez forma giydi. Southampton forması giyen Lyanco, Botafogo U17'de futbola başlamıştır. Sao Paulo, Torino, Bologna ve Southampton gibi ekiplerde forma giymiştir.Tüm kariyerinde 138 maça çıkan Lyanco, 4 gol 2 asist üretmiştir.
İstanbul'daki sağlık kontrollerinde 26 yaşındaki Brezilyalı stoperin oyuncunun diz kıkırdağında erime ve menisküsünde sakatlık çıktı.
Lyanco'nun ameliyat olması gerektiği ortaya çıkınca, Beşiktaş anlaşmaya özel bir madde koymak istedi.
Beşiktaş, Lyanco'ya sakatlığı sebebiyle belli sayıda maç kaçırması halinde sözleşme fesih talebinde bulundu. Lyanco, bu talebi kabul etmedi.
İstanbul'da yapılan son görüşmelerde anlaşma sağlanamadı ve Lyanco, Southampton'a geri döndü.
30 MAÇA ÇIKTI
Geçtiğimiz sezon Southampton formasıyla 30 resmi maça çıkan Lyanco Vojnovic bu karşılaşmalarda 1 gol, 2 asistlik katkı sağladı.
LYANCO KİMDİR?
Lyanco, 1 Şubat 1997 yılında Victoria, Brezilya'da doğmuştur. 187 cm boyundaki Lyanco, stoper mevkkinde görev yapmaktadır. Brezilya U23 Milli Takımı'nda 10 kez forma giydi. Southampton forması giyen Lyanco, Botafogo U17'de futbola başlamıştır. Sao Paulo, Torino, Bologna ve Southampton gibi ekiplerde forma giymiştir.Tüm kariyerinde 138 maça çıkan Lyanco, 4 gol 2 asist üretmiştir.