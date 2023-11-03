Luiz Gustavo'nun yeni takımı belli oluyor

2022 yazında Fenerbahçe'den Al-Nassr'a transfer olan Brezilyalı futbolcu Luiz Gustavo, sezon başından bu yana kulüpsüz kalmıştı. Tecrübeli ismin yeni adresi netleşti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Luiz Gustavo'nun yeni takımı belli oluyor
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03 Kasım 2023 11:07
Üç yıl Fenerbahçe forması giydikten sonra 2022 yaz transfer döneminde Al-Nassr'a giden Luiz Gustavo, temmuz 2023'te Suudi ekibinden ayrılmıştı.

ÜLKESİNE DÖNÜYOR

O günden bu zamana kadar kulüp bulamayan sambacıya ülkesinin takımlarından Sao Paulo talip oldu. 36 yaşındaki tecrübeli futbolcunun transferinin kısa zamanda netleşmesi bekleniyor.

FENERBAHÇE KARİYERİ

Almanya pasaportu da bulunan Brezilyalı yıldız, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 97 karşılaşmada 5 gol atarken 3 de asist yapmıştı.  



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