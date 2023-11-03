Üç yıl Fenerbahçe forması giydikten sonra 2022 yaz transfer döneminde Al-Nassr'a giden Luiz Gustavo, temmuz 2023'te Suudi ekibinden ayrılmıştı.
ÜLKESİNE DÖNÜYOR
O günden bu zamana kadar kulüp bulamayan sambacıya ülkesinin takımlarından Sao Paulo talip oldu. 36 yaşındaki tecrübeli futbolcunun transferinin kısa zamanda netleşmesi bekleniyor.
FENERBAHÇE KARİYERİ
Almanya pasaportu da bulunan Brezilyalı yıldız, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 97 karşılaşmada 5 gol atarken 3 de asist yapmıştı.
ÜLKESİNE DÖNÜYOR
O günden bu zamana kadar kulüp bulamayan sambacıya ülkesinin takımlarından Sao Paulo talip oldu. 36 yaşındaki tecrübeli futbolcunun transferinin kısa zamanda netleşmesi bekleniyor.
FENERBAHÇE KARİYERİ
Almanya pasaportu da bulunan Brezilyalı yıldız, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 97 karşılaşmada 5 gol atarken 3 de asist yapmıştı.