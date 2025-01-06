Luis Suarez, ülkesinde intihara engel oldu!

Inter Miami'nin golcü futbolcusu Luis Suarez, ilginç bir olayla gündeme geldi.Marca'da yer alan habere göre, Uruguaylı futbolcu, eşi Sofia Balbi ile ülkesinde tatilde olduğu sırada bir intihar girişimine engel oldu.Suarez ve eşi Sofia Balbi'nin Solymar'da tatil yaptıkları sırada 49 yaşındaki bir adamın 6 metre yüksekliğindeki bir ağaca çıktığı ve intihar girişiminde bulunduğu belirtildi.Yaşanan intihar girişiminin ardından Cumhuriyet Muhafızları'nın harekete geçtiği ve bölgede bulunan Suarez'in de olaya dahil olduğu kaydedildi.Ağaca çıkan adamın eşinin gelmemesi durumunda intihar edeceğini söylediği ve 20 saat süren çalışmanın ardından ikna edilerek ağaçtan indirildiği kaydedildi. Suarez'in de adamın ikna edilmesinde rol oynadığı vurgulandı.İntihar girişiminde bulunan adamın silahsız olduğu ve ağaçtan indirildikten sonra Aile İçi Şiddet Birimi'ne teslim edildiği ifade edildi.