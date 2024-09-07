Dünyaca ünlü golcü Luis Suarez, milli takım kariyerini sonlandırdı. 37 yaşındaki futbolcu, Paraguayile oynanan karşılaşmada son kez Uruguay Milli Takımı'nın formasını giydi.



GÖZYAŞLARIYLA VEDA



Uruguaylı futbolcu Luis Suarez, Uruguay'ın Montevideo kentinde yer alan Centenario Stadyumu'nda Paraguay ile oynanan 2026 Güney Amerika FIFA Dünya Kupası Güney Amerika eleme maçının ardından düzenlenen törenle, Uruguay milli takımından emekli oldu. Luiz Suarez törende duygusal anlar yaşadı.



MİLLİ FORMAYLA 69 GOLÜ VAR



Luis Suarez, Uruguay Milli Takımı ile 142 maça çıktı. Tecrübeli santrfor bu karşılaşmalarda 69 gol atma başarısı gösterdi.





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