LA Clippers yıldızı James Harden ve koç Tyronn Lue, Kawhi Leonard'ın sakatlık nedeniyle kadro dışı kaldığı süreçte birlik ve beraberliğe vurgu yaptı.



Harden, Clippers'ın kimliklerini sağlamlaştırmaya ve bir takım olarak birlikte oynamaktan keyif almaya devam ederken, büyümeye ve takım yoldaşlığını geliştirmeye odaklandığını söyledi:



"Kendimize gelmeye ve kimliğimizi gerçekten kavramaya başlıyoruz. Ligde şansımızın yüksek olması adına bunu her gece yapmamız gerektiğinin farkındayız. Ve bu da işin en heyecan verici kısmı."



Harden, takım içinde oluşan bağın ne kadar olumlu yönde gittiğiyle ilgili ise şu şekilde konuştu:



"Bu takımda herkes birbiri adına mutlu. Tam anlamıyla, herhangi bir oyuncu herhangi bir gecede maçın adamı olabilir. Kimse de buna bozulmaz; herkes mutlu olur. Ve işler her zaman yolunda gitmese bile, bu durum değişmez."



Koç Lue ise takımın son zamanlarda deneyimlediği istikrarı överek, gelişimlerinin çoğunu, eski yıldız oyuncular Paul George ve Leonard ikilisinin oynayıp oynamayacağına dair belirsizlikle geçen yıllardan sonra daha öngörülebilir bir kadroya sahip olmalarına bağladı.



Lue, bu istikrarın takıma nasıl fayda sağladığını belirtse de, aynı zamanda Leonard'ın dönüşünün ne kadar önemli olacağını da sözlerine ekledi:



"Sabit bir kadroya sahip olmayı başardık. Artık her gece kimin oynayacağı belli. Bu yüzden yardımcı oldu diyebilirim. Ama tabii ki, Kawhi'a kesinlikle ihtiyacımız olacak."



Clippers sezonda 11-8 derecesiyle Batı Konferansı'nda altıncı sırada yer alıyor.