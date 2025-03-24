Lucas Torreira için transfer açıklaması!

Galatasaray forması giyen Lucas Torreira için transfer açıklaması geldi. Uruguaylı futbolcunun menajeri Pablo Bentancur, "Torreira, Boca Juniors ile Dünya Kulüpler Kupası'nda oynamayı çok istiyor." ifadelerini kullandı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Lucas Torreira için transfer açıklaması!
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24 Mart 2025 18:24
Galatasaray forması giyen Lucas Torreira için transfer açıklaması geldi.

Uruguaylı futbolcunun menajeri Pablo Bentancur, Torreira için daha önce de gündeme gelen Boca Juniors haberleriyle ilgili konuştu.

Pablo Bentancur, "Torreira, Boca Juniors ile Dünya Kulüpler Kupası'nda (14 Haziran - 13 Temmuz 2025) oynamayı çok istiyor." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY BIRAKMAK İSTEMİYOR

Lucas Torreira için daha önce de Boca Juniors iddiaları gündeme gelmiş ve 29 yaşındaki futbolcu, kariyerinde Boca Juniors forması giymek istediğini söylemişti. Galatasaray ise Torreira'yı kesinlikle bırakmak istemiyor.

BU SEZON PERFORMANSI

Güncel piyasa değeri 13 milyon euro olarak gösterilen Lucas Torreira'nın Galatasaray ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

Galatasaray forması altında bu sezon 38 maçta sahaya çıkan Torreira, 1 gol attı ve 7 asist yaptı.

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