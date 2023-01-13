Lucas Torreira: "Durmak yok, böyle devam"

Galatasaray'ın Uruguaylı orta sahası Lucas Torreira, Hatayspor galibiyeti sonrası sosyal medya hesabından flaş bir paylaşım yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Lucas Torreira: 'Durmak yok, böyle devam'
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13 Ocak 2023 23:21
Lucas Torreira, Hatayspor galibiyeti sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Uruguaylı oyuncu yaptığı paylaşımda, "İşte böyle, durmak yok, hedefe doğru ilerliyoruz." dedi.

Taraftara da bir mesaj gönderen başarılı oyuncu, "Bizi her zaman destekleyen taraftarımıza ayrıca teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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