Lucas Torreira: 'Durmak yok, böyle devam'

Lucas Torreira, Hatayspor galibiyeti sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.



Uruguaylı oyuncu yaptığı paylaşımda, "İşte böyle, durmak yok, hedefe doğru ilerliyoruz." dedi.



Taraftara da bir mesaj gönderen başarılı oyuncu, "Bizi her zaman destekleyen taraftarımıza ayrıca teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.





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