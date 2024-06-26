Lucas Torreira boş durmuyor!

Bir süredir ülkesi Uruguay'da olan Galatasaraylı Lucas Torreira, yeni sezon kampına fit şekilde gelmek için hazırlanıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Lucas Torreira boş durmuyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Haziran 2024 11:18
Galatasaray'da son iki yılın en istikrarlı oyuncularından Lucas Torreira, tatilde de çalışmalarını devam ettiriyor.

Bir süredir ülkesi Uruguay'da olan 28 yaşındaki orta saha, yeni sezon kampına fit şekilde gelmek için hazırlanıyor.



Torreira, Uruguay'da sıkı şekilde hazırlandığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar ise bu görüntüler sonrası büyük bir destek verdi.  

 
 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery