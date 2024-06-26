Lucas Torreira boş durmuyor!

Galatasaray'da son iki yılın en istikrarlı oyuncularından Lucas Torreira, tatilde de çalışmalarını devam ettiriyor.
Bir süredir ülkesi Uruguay'da olan 28 yaşındaki orta saha, yeni sezon kampına fit şekilde gelmek için hazırlanıyor.
Torreira, Uruguay'da sıkı şekilde hazırlandığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.
Sarı-kırmızılı taraftarlar ise bu görüntüler sonrası büyük bir destek verdi.
Bir süredir ülkesi Uruguay'da olan 28 yaşındaki orta saha, yeni sezon kampına fit şekilde gelmek için hazırlanıyor.
Torreira, Uruguay'da sıkı şekilde hazırlandığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.
Sarı-kırmızılı taraftarlar ise bu görüntüler sonrası büyük bir destek verdi.