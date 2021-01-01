Lowry: "Kawhi, Raptors'da insanları sinir etmişti"

Miami Heat yıldızı Kyle Lowry, Kawhi Leonard'ın eklenmesi sonrası 2019 playofflarında eski takımı Toronto Raptors için rolünün nasıl değiştiğini açıkladı.



Lowry, Leonard'ın Toronto'da "asıl adam olmayı" talep etmesinin, şampiyonluk senesinde skorerliğinin gerilemesine nasıl yol açtığından bahsetti.



Kawhi, 2019 playofflarında oynadığı 24 maçta toplam 732 sayı bularak, 30.5 sayı ortalama yakalamıştı.



Lowry, Portland Trail Blazers guardı CJ McCollum'un "Pullup" isimli podcastine konuk oldu ve o yılın playoffları hakkında şöyle konuştu:



"Kawhi, çalışma şekli nedeniyle insanları sinir etmişti. 'Topu bana ver. Ben halledeceğim.' kafasındaydı. 'Kawhi, boştayım' deseniz bile 'Yok, ben atacağım' gibiydi. En iyi oyuncu olduğunu anlamanız gerekiyordu. İstediğini almalıydı.



Topu ona veriyorduk, işini yapıyordu, biz de maç kazanıyorduk. Her şey yolundaydı. O dönem rolüm gerçekten değişmişti, çünkü önceki sene skor üretmek zorundaydım. Ama o yıl sadece pas vermeye odaklanmıştım.



Bize ondan 24-25 sayı geliyordu, etrafımızda başkaları da vardı, Marc Gasol ve Danny Green gibi. Freddie (VanVleet) kendine geliyordu, Pascal (Siakam) kendine geliyordu, Serge (Ibaka) vardı. Bu yüzden sayılarım çok düşmüştü ama asistlerim artmıştı. Çünkü o asıl adamın istediğini alması gerektiğini biliyordum."



