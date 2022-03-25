Löw'den önce Almanya'dan transferi geliyor!

Joachim Löw'ün gelecek sezon takımın başında olacağı iddia edilen Fenerbahçe için Almanya basını Rolland Sallai ile anlaşma sağlandığını iddia etti.

Haber; Akşam, Fotoğraf; EPA
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Löw'den önce Almanya'dan transferi geliyor!
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25 Mart 2022 09:13
Joachim Löw ile görüşmelerini sürdüren ve gelecek sezon takımı ona emanet etmek isteyen sarı-lacivertliler, ilk hamlesini Almanya'dan gerçekleştirdi. Fenerbahçe'de Ali Koç ve yönetimi, yaz dönemine kadar hedeflediği bazı oyuncuların transferini bitirme noktasına getirmeyi hedefliyor

Alman basınına göre, sarı-Lacivertliler'in listesinde yer alan isimlerden biri de Macaristanlı Roland Sallai. Macar futbolcunun adı ara transfer döneminde de gündeme gelmişti. Sallai, Fenerbahçe'yi sosyal medyadan takibe almış, paylaşımlara "alev emojisi" ile yorum yapmıştı.

SALLAI, SZALAI'NİN YAKIN DOSTU

Rolland Sallai, Attila Szalai'nin Macaristan Milli Takımı'ndan arkadaşı ve ikilinin arası bayağı samimi. 24 yaşındaki oyuncu her iki kanatta da forma giyebiliyor. Başarılı futbolcunun menajerliğini, şu anda 5 oyuncusu Fenerbahçe'de forma giyen ROGON şirketi yapıyor.

Oyuncu izleme ekibinin, yakından takip ettiği Rolland Sallai'yle ilgili olarak olumlu bir rapor sunduğu kaydedildi.

ROLLAND SALLAI'NİN KARNESİ

Almanya'nın Freiburg takımında oynayan Rolland Sallai, bu sezon 27 maçta forma giydi. 24 yaşındaki kanat oyuncusu forma giydiği müsabakalarda 2 gol atıp 3 de asist yapma başarısı gösterdi.

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