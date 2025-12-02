02 Aralık
Mus Spor-Konyaspor
0-014'
02 Aralık
Keçiörengücü-Kayserispor
15:30
02 Aralık
Rizespor-Pendikspor
18:00
02 Aralık
Sakaryaspor-Gençlerbirliği
20:30
02 Aralık
Fulham-M.City
22:30
02 Aralık
Bournemouth-Everton
22:30
02 Aralık
Newcastle-Tottenham
23:15
02 Aralık
Numancia-Mallorca
21:00
02 Aralık
Ebro-Osasuna
21:00
02 Aralık
Navalcarnero-Getafe
23:00
02 Aralık
Ajax-FC Groningen
0-0ERT
02 Aralık
Juventus-Udinese
23:00
02 Aralık
Hertha Berlin-Kaiserslautern
20:00
02 Aralık
Mönchengladbach-St. Pauli
20:00
02 Aralık
RB Leipzig-Magdeburg
23:00
02 Aralık
B. Dortmund-Leverkusen
23:00

Lösemi hastası küçük Fenerbahçe taraftarının derbi izleme hayali gerçek oldu

Kanser tedavisi gören 9 yaşındaki Fenerbahçe taraftarı Hamza Ayaz Şişli, derbi maçı ve doğum günü sürpriziyle hayalini gerçekleştirerek stadyumda maç öncesi seremonide yer aldı.

calendar 02 Aralık 2025 12:45
Haber: AA, Fotoğraf: DHA
Lösemi hastası küçük Fenerbahçe taraftarının derbi izleme hayali gerçek oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Çocukken lösemi teşhisi alan ve bir süredir kan kanseri tedavisi gören 9 yaşındaki Fenerbahçe taraftarı Hamza Ayaz Şişli'nin "derbi seyretme hayali" gerçek oldu.

Geçirdiği zorlu ve yorucu tedavilere karşılık yüzündeki gülüşü hiç kaybetmeyen ve sosyal medyada çektiği videolar ile Fenerbahçe taraftarlarının gönlünde taht kuran Şişli, 20 Kasım'da Fenerbahçe yönetiminin davetiyle Can Bartu tesislerinde ağırlandı. Burada 1 Aralık 2025'in, Şişli'nin doğum günü olduğunun öğrenilmesi üzerine Fenerbahçe yönetimi, küçük taraftarı derbi günü stadyumda ağırladı, İstiklal Marşı seremonisine çıkan çocuklar arasında ona da yer verildi.

Stadyuma annesinin refakatinde gelen Şişli, maçı kendisi için ayırılan tribündeki yerinden takip etti.


Stadyuma gidişinde AA muhabirine hayalinin gerçekleşmesiyle ilgili açıklamada bulunan Şişli, "Bugün benim en büyük hayalim gerçek oldu. İlk defa maça girmiyorum ancak ilk kez bir derbide, maç öncesi seremonide yer alacağım. Çok heyecanlı ve çok mutluyum. Stadyuma yaklaştığımızda bu heyecanım her an daha da artıyor. Bu mutluluğa imkan sağlayan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Anne Aynur Özbey ise Fenerbahçe Spor Kulübü yönetimine, misafirperverliği ve ev sahipliği için teşekkürlerini iletirken, "Ayaz'ın mutlu olmasına katkı sağlayan herkesten Allah razı olsun. İnşallah çok daha güzel günlerde, çok daha güzel kutlamalarda birlikte olmayı diliyoruz, bunun için dua ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Maçın ardından stadyumun dışında da Ayaz için bir sürpriz vardı. Kendilerini stadyumun dışında bekleyen onlarca taraftar, küçük Fenerbahçeli Ayaz'ın doğum gününü "İyi ki doğdun, iyi ki varsın Ayaz." tezahüratlarıyla kutladı.

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 14 10 3 1 29 9 33
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 14 6 7 1 20 13 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.