Los Angeles Lakers'ın son takas günü öncesi büyük bir hamle yapmasının beklenmediği ve karşılığında bir All-Star oyuncu olmadığı sürece Austin Reaves'i takas etmeyeceği iddia edildi.



The Athletic'ten Jovan Buha, Lakers'ın son takas tarihinde büyük bir hamle yapma ihtimalinin son günlerde azaldığını ve takımın kendi içinde gelişme potansiyeline daha fazla güvenmeye başladığını belirtti.



Buha, Lakers'ın beklenmedik bir şekilde All-Star bir oyuncunun müsait olmadığı sürece Reaves'i takas etmeyeceğini ise sözlerine ekledi.



Dejounte Murray'nin Lakers'ın hedefi olmaya devam ettiği, ancak D'Angelo Russell, Jalen Hood-Schifino, 2029 ilk tur draft hakkı ve ek draft haklarından oluşan paketini geliştirmeye pek hazır hissetmedikleri öne sürüldü.



Atlanta Hawks'ın karşılığında Reaves'i istediği, ancak Lakers'ın kendisini bu anlaşmalara dahil etmeyeceği yönündeki tavrından taviz vermek istemediği kaydedildi.



