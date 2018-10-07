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Lopetegui'den istifa yanıtı; "Sadece 3 puan..."

La Liga'da Alaves'e 1-0 mağlup olan ve son 4 resmi maçta gol atamayan Real Madrid'de teknik direktör Julen Lopetegui, istifa etmeyi düşünmediğini ve durumlarının söylendiği kadar kötü olmadığını söyledi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Lopetegui'den istifa yanıtı; 'Sadece 3 puan...'
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07 Ekim 2018 13:37
Real Madrid'in teknik direktörü Julen Lopetegui, Alaves'e 1-0 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Lopetegui'nin açıklamaları;

"Hayal kırıklığına uğradık. Kazanmak istiyorduk. Maça iyi başladım ve pozisyonumuz vardı. Daha iyi bir sonuç hak ettik. Yenilgi çok fazla oldu"

İSTİFA YANITI

"Böyle bir şeyi düşünmüyorum. En kötü senaryoyla haftayı, liderin sadece 3 puan gerisinde tamamlayacağız"

ÇOK ŞANSSIZLIK YAŞIYORUZ

"Çok şanssızlık yaşıyoruz. Bu maçta iki oyuncumuz sakatlandı. Bale ve Benzema'nın sakatlıkları, bizi yıprattı. Bu şanssızlık, oyuncuları psikolojik olarak etkiliyor"

 

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