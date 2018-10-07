Lopetegui'den istifa yanıtı; 'Sadece 3 puan...'

teknik direktörü1-0 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu."Hayal kırıklığına uğradık. Kazanmak istiyorduk. Maça iyi başladım ve pozisyonumuz vardı. Daha iyi bir sonuç hak ettik. Yenilgi çok fazla oldu""Böyle bir şeyi düşünmüyorum. En kötü senaryoyla haftayı, liderin sadece 3 puan gerisinde tamamlayacağız""Çok şanssızlık yaşıyoruz. Bu maçta iki oyuncumuz sakatlandı. Bale ve Benzema'nın sakatlıkları, bizi yıprattı. Bu şanssızlık, oyuncuları psikolojik olarak etkiliyor"