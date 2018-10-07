Lopetegui'den istifa yanıtı; 'Sadece 3 puan...'

Real Madrid'in teknik direktörü Julen Lopetegui, Alaves'e 1-0 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
İşte Lopetegui'nin açıklamaları;
"Hayal kırıklığına uğradık. Kazanmak istiyorduk. Maça iyi başladım ve pozisyonumuz vardı. Daha iyi bir sonuç hak ettik. Yenilgi çok fazla oldu"
İSTİFA YANITI
"Böyle bir şeyi düşünmüyorum. En kötü senaryoyla haftayı, liderin sadece 3 puan gerisinde tamamlayacağız"
ÇOK ŞANSSIZLIK YAŞIYORUZ
"Çok şanssızlık yaşıyoruz. Bu maçta iki oyuncumuz sakatlandı. Bale ve Benzema'nın sakatlıkları, bizi yıprattı. Bu şanssızlık, oyuncuları psikolojik olarak etkiliyor"
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İşte Lopetegui'nin açıklamaları;
"Hayal kırıklığına uğradık. Kazanmak istiyorduk. Maça iyi başladım ve pozisyonumuz vardı. Daha iyi bir sonuç hak ettik. Yenilgi çok fazla oldu"
İSTİFA YANITI
"Böyle bir şeyi düşünmüyorum. En kötü senaryoyla haftayı, liderin sadece 3 puan gerisinde tamamlayacağız"
ÇOK ŞANSSIZLIK YAŞIYORUZ
"Çok şanssızlık yaşıyoruz. Bu maçta iki oyuncumuz sakatlandı. Bale ve Benzema'nın sakatlıkları, bizi yıprattı. Bu şanssızlık, oyuncuları psikolojik olarak etkiliyor"
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın