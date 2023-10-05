Chicago Bulls point guardı Lonzo Ball, yeniden NBA'de oynayacağına dair söz verdi.



14 Ocak 2022'den bu yana üç kez sol dizinden ameliyat geçiren ve 2023-24 sezonu için şimdiden kadro dışı bırakılan Ball, tekrar NBA'de oynama sözü verdi:



"Tekrar oynamayı kesinlikle planlıyorum. Üçüncü ameliyattan sonra şu ana dek her şeyin iyi gittiğini düşünüyorum; herhangi bir aksilik olmadı. Benim için önemli olan tek şey başımı öne eğmemek ve işimi yapmaya devam etmek. Sakatlanmak gibi durumlar kontrolümde olan şeyler değil. Sadece başıma gelen bir şey, kariyerimin bir parçası.



Pozitif kalmaya çalışıyorum. Negatif şeylere bakmıyorum. Daha iyi olmak için ne yapabileceğimi düşünmeye çalışıyorum ve günlerim bu şekilde geçiyor."



Ball, 2021'de Bulls'la dört yıllığı 80 milyon dolarlık bir sözleşme imzalamıştı.



