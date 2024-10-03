Chicago Bulls guardı Lonzo Ball, hedefinin bu sezonun ilk maçına kadar hazır olmak olduğunu söyledi.



Geçtiğimiz iki sezonu ciddi bir diz sakatlığı nedeniyle kaçıran Ball, açılış gecesinde forma giymeyi umduğunu belirtti.



NBA'de en son 14 Ocak 2022'de forma giyen 26 yaşındaki Ball, o zamandan beri sol dizinden birden fazla prosedür geçirmiş, bu işlemler arasında nadir görülen çift kıkırdak nakli de yer almıştı.



Lonzo, yeni sezonla ilgili düşüncelerini şu sözlerle aktardı:



"Kendimi iyi hissediyorum. Öncelikle burada olmaktan kesinlikle çok mutluyum. Hepinizi tekrar gördüğüm için mutluyum. Uzun bir süre geçtiğini biliyorum. Ama kampı dört gözle bekliyorum, yıla başlamaya hazırım. Hedefim, açılış gecesine hazır olmak. Açıkçası, gelecekte ne olacak bilemeyiz fakat benim planım bu. Bence ilk maça hazır olurum.



Şimdiye kadar bu konuda birkaç kez konuşmuştuk. Tabii ki arka arkaya gecelerde çıkmam şu anda gündemde değil. Kesinlikle bir dakika kısıtlaması da olacaktır. Ama henüz kesin olan hiçbir şey yok."



Basketbol operasyonları başkan yardımcısı Artūras Karnišovas da Bulls'un şu an için Ball'un 23 Ekim'de New Orleans Pelicans ile oynayacakları maçta hazır olacağı varsayımıyla hareket ettiğini doğruladı.



