Loide Augusto: "Çalışmalarımızın karşılığını aldık"

Alanyaspor'un Angolalı oyuncusu Loide Augusto, Trabzonspor maçı sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Loide Augusto: 'Çalışmalarımızın karşılığını aldık'
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30 Kasım 2024 21:35
Corendon Alanyaspor'lu 24 yaşındaki oyuncu Loide Augusto, Trabzonspor'a karşı alınan 2-1'lik galibiyet sonrası açıklamalarda bulundu.

Takım hakkında konuşan Augusto, "Haftalar sonra galibiyet aldık. Çok fazla çalışıyoruz. Çalışmalarımızın karşılığını aldık. Bu şekilde devam edeceğiz." dedi.

Attığı gol hakkında da konuşan Angolalı oyuncu "Maçta gol atıp asist yapacağıma odaklanmıyorum. Sadece takıma yardımcı olmaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

Son olarak teknik direktör Sami Uğurlu hakkında konuşan Augusto, "Her hocanın kendi sistemi vardır. Sami Hoca'nın çalışma sistemine çabuk alıştık. Çabuk adapte olduk, buna göre oynuyoruz." ifadeleriyle sözlerini noktaladı.



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