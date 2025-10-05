05 Ekim
Samsunspor-Fenerbahçe
20:00
05 Ekim
Kasımpaşa-Konyaspor
0-168'
05 Ekim
Le Havre-Rennes
18:15
05 Ekim
Udinese-Cagliari
1-1
05 Ekim
Bologna-Pisa
16:00
05 Ekim
Fiorentina-Roma
16:00
05 Ekim
SSC Napoli-Genoa
19:00
05 Ekim
Juventus-AC Milan
21:45
05 Ekim
Lyon-Toulouse
16:00
05 Ekim
AS Monaco-Nice
18:15
05 Ekim
Real Sociedad-Rayo Vallecano
19:30
05 Ekim
Strasbourg-Angers
18:15
05 Ekim
Lille-PSG
21:45
05 Ekim
FC Twente-Heracles
2-1
05 Ekim
Feyenoord-FC Utrecht
1-026'
05 Ekim
Alkmaar-Telstar
17:45
05 Ekim
Go Ahead Eagles-NEC Nijmegen
21:00
05 Ekim
Celta Vigo-Atletico Madrid
22:00
05 Ekim
Espanyol-Real Betis
19:30
05 Ekim
Karagümrük-Gaziantep FK
17:00
05 Ekim
Hamburger SV-Mainz 05
18:30
05 Ekim
Göztepe-Başakşehir
20:00
05 Ekim
Sarıyer-Sakaryaspor
1-2
05 Ekim
Iğdır FK-İstanbulspor
16:00
05 Ekim
Sivasspor-Serik Belediyespor
16:00
05 Ekim
Bodrum FK-Hatayspor
19:00
05 Ekim
VfB Stuttgart-FC Heidenheim
16:30
05 Ekim
Mönchengladbach-Freiburg
20:30
05 Ekim
Sevilla-Barcelona
17:15
05 Ekim
Aston Villa-Burnley
16:00
05 Ekim
Everton-C.Palace
16:00
05 Ekim
Newcastle-N. Forest
16:00
05 Ekim
Wolves-Brighton
16:00
05 Ekim
Brentford-M.City
18:30
05 Ekim
Alaves-Elche
0-0DA
05 Ekim
FC Porto-Benfica
23:15

Liverpool için her şey tersine döndü!

Premier Lig'de sezonun ilk haftalarında ağırlıklı olarak maçların son anları ve uzatmalarda galibiyete uzanan Liverpool, son iki haftada ise uzatma dakikalarında yediği gollerle sahadan yenik ayrıldı.

calendar 05 Ekim 2025 14:47
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Liverpool için her şey tersine döndü!
İngiltere Premier Lig'e iyi bir başlangıç yapan Liverpool için işler tersine döndü.

HER ŞEY DEĞİŞTİ

Premier Lig'e 5'te 5'le başlayan Liverpool, bu karşılaşmaların çoğunda maçın son anlarında ve uzatmalara galibiyete uzanmıştı. Arne Slot'un ekibi için son iki haftada ise her şey tersine döndü.

İLK YENİLGİ!

Premier Lig'de bu sezon ilk yenilgisini geçtiğimiz hafta Crystal Palace karşısında alan Liverpool, 90+7. dakikada yediği golle sahadan mağlup ayrıldı.

BU KEZ 90+5'TE KAYBETTİ


Crystal Palace maçının ardından Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a kaybeden Liverpool, bu hafta Chelsea karşısında da Crystal Palace maçındaki senaryonun aynısını yaşadı. Chelsea karşısında uzatma dakikalarına 1-1 ile giren Liverpool, 90+5'te yediği golle maçı 2-1 kaybetti.

SIRADAKİ RAKİP MANU

Premier Lig'de oynadığı 7 maçta 5 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 15 puan toplayan Liverpool, milli aranın ardından sahasında Manchester United'ı konuk edecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Konyaspor 7 4 1 2 13 8 13
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
8 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
12 Kasımpaşa 8 2 2 4 7 9 8
13 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
