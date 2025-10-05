Liverpool için her şey tersine döndü!

İngiltere Premier Lig'e iyi bir başlangıç yapan Liverpool için işler tersine döndü.Premier Lig'e 5'te 5'le başlayan Liverpool, bu karşılaşmaların çoğunda maçın son anlarında ve uzatmalara galibiyete uzanmıştı. Arne Slot'un ekibi için son iki haftada ise her şey tersine döndü.Premier Lig'de bu sezon ilk yenilgisini geçtiğimiz hafta Crystal Palace karşısında alan Liverpool, 90+7. dakikada yediği golle sahadan mağlup ayrıldı.Crystal Palace maçının ardından Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a kaybeden Liverpool, bu hafta Chelsea karşısında da Crystal Palace maçındaki senaryonun aynısını yaşadı. Chelsea karşısında uzatma dakikalarına 1-1 ile giren Liverpool, 90+5'te yediği golle maçı 2-1 kaybetti.Premier Lig'de oynadığı 7 maçta 5 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 15 puan toplayan Liverpool, milli aranın ardından sahasında Manchester United'ı konuk edecek.