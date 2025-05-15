Livakovic yerine Brezilyalı kaleci: Lucas Perri!

Fenerbahçe, yeni sezonda kalede değişikliğe gitmeyi planlıyor. İtalya'dan Fiorentina'nın Dominik Livakovic'e talip olduğu öğrenildi.HER GÜN EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Sarı-lacivertli yönetimin gelecek teklifi kabul etmesi bekleniyor.
Fener, yeni kaleci için Fransa'ya çıkarma yapacak. Lyon'un başarılı eldiveni Lucas Perri, hedefteki isim. Fransız kulübe 7 milyon Euro teklif yapıldığı ortaya çıktı.
OYUNCUNUN PERFORMANSI
Bu sezon 44 maçta forma giyen Brezilyalı kaleci, kalesini 12 maçta gole kapadı.
Sarı-lacivertli yönetimin gelecek teklifi kabul etmesi bekleniyor.
Fener, yeni kaleci için Fransa'ya çıkarma yapacak. Lyon'un başarılı eldiveni Lucas Perri, hedefteki isim. Fransız kulübe 7 milyon Euro teklif yapıldığı ortaya çıktı.
OYUNCUNUN PERFORMANSI
Bu sezon 44 maçta forma giyen Brezilyalı kaleci, kalesini 12 maçta gole kapadı.