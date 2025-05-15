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Livakovic yerine Brezilyalı kaleci: Lucas Perri!

Dominik Livakovic ile ayrılık hazırlıkları yapan Fenerbahçe, Hırvat eldivenin alternatifini buldu. Livakovic'in yerine Brezilyalı kaleciyi düşünen Fenerbahçe'nin teklifi de belli oldu.

calendar 15 Mayıs 2025 12:28
Haber: Sözcü, Fotoğraf: Imago
Livakovic yerine Brezilyalı kaleci: Lucas Perri!
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Fenerbahçe, yeni sezonda kalede değişikliğe gitmeyi planlıyor. İtalya'dan Fiorentina'nın Dominik Livakovic'e talip olduğu öğrenildi.

Sarı-lacivertli yönetimin gelecek teklifi kabul etmesi bekleniyor.

Fener, yeni kaleci için Fransa'ya çıkarma yapacak. Lyon'un başarılı eldiveni Lucas Perri, hedefteki isim. Fransız kulübe 7 milyon Euro teklif yapıldığı ortaya çıktı.

OYUNCUNUN PERFORMANSI

Bu sezon 44 maçta forma giyen Brezilyalı kaleci, kalesini 12 maçta gole kapadı. 

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