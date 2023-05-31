Livakovic: 'Kulübümle anlaşana giderim'

Gorica maçında Dinamo Zagreb taraftarına veda eden Dominik Livakovic'in transferi için Manchester United, Fenerbahçe ve Villarreal devredeydi. İngiltere'den güzel bir haber geldi. İngiliz basınına göre Kırmızı Şeytanlar, Hırvat file bekçisine olan ilgiyi sonlandırdı.
Manchester United'ın Porto'lu Diogo Costa ve Leeds'li Illan Meslier'ın peşinde olduğu kaydedildi. Livakoviç için artık Fenerbahçe ile Villarreal arasında kıran kırana bir yarış var. İspanyol ekibi, yıldız kaleci için 7 milyon euro, Sarı-Lacivertliler ise 6 milyon euro teklif etmiş, Dinamo Zagreb ikisini de geri çevirmişti. Her iki takım da Hırvat ekibiyle pazarlıklarını sürdürüyor.
LIVAKOVIC BEKLEMEDE
Kariyerinde yeni bir sayfa açmak isteyen Dominik Livakovic, Fenerbahçe'ye de Villarreal'e de sıcak bakıyor. 28 yaşındaki file bekçisinin menajeri, daha önce İstanbul'a gelmiş ve yönetimle bir görüşme gerçekleştirmişti. Livakovic, kendisiyle ilgilenen kulüplerin Diamo Zagreb ile anlaşmasını bekliyor.
Manchester United'ın Porto'lu Diogo Costa ve Leeds'li Illan Meslier'ın peşinde olduğu kaydedildi. Livakoviç için artık Fenerbahçe ile Villarreal arasında kıran kırana bir yarış var. İspanyol ekibi, yıldız kaleci için 7 milyon euro, Sarı-Lacivertliler ise 6 milyon euro teklif etmiş, Dinamo Zagreb ikisini de geri çevirmişti. Her iki takım da Hırvat ekibiyle pazarlıklarını sürdürüyor.
LIVAKOVIC BEKLEMEDE
Kariyerinde yeni bir sayfa açmak isteyen Dominik Livakovic, Fenerbahçe'ye de Villarreal'e de sıcak bakıyor. 28 yaşındaki file bekçisinin menajeri, daha önce İstanbul'a gelmiş ve yönetimle bir görüşme gerçekleştirmişti. Livakovic, kendisiyle ilgilenen kulüplerin Diamo Zagreb ile anlaşmasını bekliyor.