Linnes, Sörloth ve Haaland, Türkiye'ye rakip olacak

A Milli Takımımızın 2022 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki rakibi Norveç aday kadrosunu açıkladı.Kadroda Galatasaraylı Martin Linnes, Trabzonspor'un ardından kariyerine Leipzig'de devam eden Alexander Sörloth ve Dortmund'un yıldız golcüsü Erling Haaland da yer aldı.Norveç Milli Takımı, 24 Mart'ta Cebelitarık, 27 Mart'ta Türkiye ve 30 Mart'ta Karadağ ile karşılaşacak.Norveç-Türkiye müsabakası, ev sahibi ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan önlemler çerçevesinde 27 Mart Cumartesi günü TSİ 20.00'de İspanya'nın Malaga kentindeki La Rosaleda Stadı'nda oynanacak.Ay-yıldızlılar, elemelerde 24 Mart Çarşamba günü saat 20.00'de Hollanda, 30 Mart Salı günü ise saat 21.45'te Letonya ile karşılaşacak. Her iki karşılaşmaya da Atatürk Olimpiyat Stadı ev sahipliği yapacak.Rune Jarstein (Hertha Berlin), Andre Hansen (Rosenborg), Sten Grytebust (Kopenhag), Kristoffer Klaesson (Valerenga)Birger Meling (Nimes), Haitam Aleesami (Rostov), Martin Linnes (Galatasaray), Jonas Svensson (AZ Alkmaar), Julian Ryerson (Union Berlin), Kristoffer Ajer (Celtic), Stefan Strandberg (Ural), Ruben Gabrielsen (Toulouse), Stian Gregersen (Molde), Marius Lode (Bodo/Glimt), Leo Ostigard (Coventry City)Fredrik Midtsjo (AZ Alkmaar), Mathias Normann (Rostov), Morten Thorsby (Sampdoria), Iver Fossum (Aalborg), Patrick Berg (Bodo/Glimt), Martin Odegaard (Arsenal), Sander Berge (Sheffield United), Mohamed Elyounoussi (Celtic), Jens Petter Hauge (Milan), Mats Moller Daehli (Nürnberg)Erling Haaland (Borussia Dortmund), Alexander Sörloth (Leipzig), Joshua King (Everton), Jorgen Strand Larsen (Groningen), Kristian Thorstvedt (Genk), Tokmac Nguen (Ferencvaros)