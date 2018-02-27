Linderoth: ''Galatasaray'dan sonra İsveç'e dönmeyi düşündüm''

Bir dönem'da da forma giyen ancak sakatlığı nedeniyle futbolu bırakmak zorunda kalan, İsveç basınına konuştu.İsveç temsilcisi Elfsborg'da yardımcı antrenör olarak çalışan Tobias Linderoth, neden futbolu bırakmak zorunda kaldığını da anlattı.Linderoth, Galatasaray'daki sakatlığının ardından devam etmeyi düşündüğünü ancak sonra bu kararından vazgeçtiğini,ifadeleriyle dile getirdi.Linderoth, 2007 yılında Kopenhag'dan Galatasaray'a büyük umutlarla gelmişti ancak İsveçli oyuncu sadece 13 maçta forma giyebilirken, sakatlığı nedeniyle daha sonra futbol kariyerini noktaladı.