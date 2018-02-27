Linderoth: ''Galatasaray'dan sonra İsveç'e dönmeyi düşündüm''

Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen ancak sakatlığı nedeniyle futbolu bırakmak zorunda kalan Tobias Linderoth, İsveç basınına konuştu.
İsveç temsilcisi Elfsborg'da yardımcı antrenör olarak çalışan Tobias Linderoth, neden futbolu bırakmak zorunda kaldığını da anlattı.
Linderoth, Galatasaray'daki sakatlığının ardından devam etmeyi düşündüğünü ancak sonra bu kararından vazgeçtiğini, ''Galatasaray'da oynarken kalçamdan sakatlandım. İki kez operasyon geçirdim. Galatasaray'da iki yıl geçirdim ama neredeyse tamamen rehabilitasyon süreci olarak geçti. Benim için zor bir dönemdi. Kariyerime devam etmeyle ilgili düşüncelerim vardı. Mjallby ya da Elfsborg ile görüştüm ancak daha sonra futbol kariyerimi sonlandırmaya karar verdim'' ifadeleriyle dile getirdi.
Linderoth, 2007 yılında Kopenhag'dan Galatasaray'a büyük umutlarla gelmişti ancak İsveçli oyuncu sadece 13 maçta forma giyebilirken, sakatlığı nedeniyle daha sonra futbol kariyerini noktaladı.
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İsveç temsilcisi Elfsborg'da yardımcı antrenör olarak çalışan Tobias Linderoth, neden futbolu bırakmak zorunda kaldığını da anlattı.
Linderoth, Galatasaray'daki sakatlığının ardından devam etmeyi düşündüğünü ancak sonra bu kararından vazgeçtiğini, ''Galatasaray'da oynarken kalçamdan sakatlandım. İki kez operasyon geçirdim. Galatasaray'da iki yıl geçirdim ama neredeyse tamamen rehabilitasyon süreci olarak geçti. Benim için zor bir dönemdi. Kariyerime devam etmeyle ilgili düşüncelerim vardı. Mjallby ya da Elfsborg ile görüştüm ancak daha sonra futbol kariyerimi sonlandırmaya karar verdim'' ifadeleriyle dile getirdi.
Linderoth, 2007 yılında Kopenhag'dan Galatasaray'a büyük umutlarla gelmişti ancak İsveçli oyuncu sadece 13 maçta forma giyebilirken, sakatlığı nedeniyle daha sonra futbol kariyerini noktaladı.
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