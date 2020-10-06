Lille'de kaptan Fonte'nin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Lille'in kaptanı Jose Fonte, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Haber; AA, Fotoğraf; losc.fr
Lille'de kaptan Fonte'nin Kovid-19 testi pozitif çıktı
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06 Ekim 2020 17:46
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Lille'in kaptanı Jose Fonte, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Kovid-19 testi pozitif çıkan 36 yaşındaki Portekizli futbolcunun karantinaya alındığı belirtildi.

Fonte, ligde geçen pazar günü milli futbolcular Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın da forma giydiği Strasbourg maçında görev almıştı.



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