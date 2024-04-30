Milwaukee Bucks yıldızları Damian Lillard ve Giannis Antetokounmpo'nun, bu gece Indiana Pacers'a karşı playoff serisinin 5. maçında oynamalarının şüpheli olduğu bildirildi.



The Athletic'ten Shams Charania'ya göre Bucks ekibi, Lillard ve Antetokounmpo'nun Pacers'a karşı 5. maçta oynayacağından "şüpheli."



Antetokounmpo, normal sezonun sonlarına doğru yaşadığı baldır sakatlığı nedeniyle playofflar boyunca parkelerden uzakta olacak. Lillard ise, geçtiğimiz Pazar günkü 4. maçı, serinin 3. maçında yaşadığı aşil tendonu gerginliği nedeniyle kaçırmıştı.



Indiana, 4. maçta aldığı galibiyetle seride 3-1 öne geçmiş durumda ve bu gece Milwaukee'de kazanacağı galibiyetle bir üst tura yükselebilir.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU