Lillard ve Giannis ikilisinin Pacers'a karşı durumu "şüpheli"

Milwaukee Bucks yıldızları Damian Lillard ve Giannis Antetokounmpo'nun, bu gece Indiana Pacers'a karşı playoff serisinin 5. maçında oynamalarının şüpheli olduğu bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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Lillard ve Giannis ikilisinin Pacers'a karşı durumu 'şüpheli'
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30 Nisan 2024 11:39
Son güncelleme 30 Nisan 2024 11:52
Milwaukee Bucks yıldızları Damian Lillard ve Giannis Antetokounmpo'nun, bu gece Indiana Pacers'a karşı playoff serisinin 5. maçında oynamalarının şüpheli olduğu bildirildi.

The Athletic'ten Shams Charania'ya göre Bucks ekibi, Lillard ve Antetokounmpo'nun Pacers'a karşı 5. maçta oynayacağından "şüpheli."

Antetokounmpo, normal sezonun sonlarına doğru yaşadığı baldır sakatlığı nedeniyle playofflar boyunca parkelerden uzakta olacak. Lillard ise, geçtiğimiz Pazar günkü 4. maçı, serinin 3. maçında yaşadığı aşil tendonu gerginliği nedeniyle kaçırmıştı.

Indiana, 4. maçta aldığı galibiyetle seride 3-1 öne geçmiş durumda ve bu gece Milwaukee'de kazanacağı galibiyetle bir üst tura yükselebilir.

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