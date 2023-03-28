Portland Trail Blazers süperstarı Damian Lillard'ın "Blazers formasıyla bir daha oynamayabileceği" öne sürüldü.



Lillard'ın Portland'daki geleceği, takımın kendisini sezon boyunca kenara aldığı yönündeki haberlerden bu yana belirsiz bir hale gelmişti.



The Athletic'ten Shams Charania, FanDuel TV'de Dame'in Blazers'taki geleceği hakkında şu şekilde konuştu:



"Portland Trail Blazers için bir maça daha çıkıp çıkmayacağı merak konusu. Bu yaz bunun üzerine ciddi anlamda konuşmalarını bekliyorum."



Play-in turnuvası yarışından 3.5 maç gerisinde yer alan Portland, baldır sakatlığı ile boğuşan Lillard'ı "önlem" sebebiyle kenara almıştı.



Blazers bu sezon tutarsız olsa da, Lillard 58 maçta 32.2 sayı, 4.8 ribaund ve 7.3 asist ortalamaları ile formunu korumuştu.





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