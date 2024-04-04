Lewis Hamilton: 'Vettel, Mercedes için çok iyi bir opsiyon'

Sezon başında flaş bir kararla Mercedes'ten ayrılacağını ve Ferrari'ye gideceğini açıklayan Lewis Hamilton önemli bir açıklamada bulundu.



"O İNANILMAZ BİR OPSİYON"



Sky Sports'a açıklamalarda bulunan 7 kez Dünya Şampiyonu Hamilton, "Sebastian Vettel'in, Formula 1'e geri dönmesini kesinlikle isterim." dedi.



Kendisinden sonra Mercedes'e, Vettel'i öneren Lewis Hamilton şu sözlerle cümlelerini noktaladı:



"Sebastian Vettel, Mercedes için inanılmaz bir opsiyon. Alman sürücü, birçok dünya şampiyonluğu kazanan bir sürücü. İnanılmaz değerlere sahip olan ve yarıştığı takımı ileriye taşımaya devam eden biri. Geri dönerse çok sevinirim."





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