Leverkusen, Hoffenheim'a geçit vermedi

Bundesliga'nın 20. haftasında Bayer Leverkusen, Hoffenheim'i sahasında 3-1'lik skorla mağlup etti ve ligdeki yenilmeme serisini 18 maça çıkardı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; X.com
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Leverkusen, Hoffenheim'a geçit vermedi
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02 Şubat 2025 21:48
Bundesliga'nın 20. haftasında Bayer Leverkusen ile Hoffenheim karşı karşıya geldi. 

BayArena'da oynanan mücadeleyi Bayer Leverkusen, Hoffenheim'i 3-1'lik skorla mağlup etti.

Bayer Leverkusen'in gollerini, Victor Boniface, Jeremie Frimpong ve Patrik Schick kaydetti. 

Hoffenheim'ın Gift Orban'la gelen golü ise puan için yeterli olmadı. 

Ev sahibi ekipte Alejandro Grimaldo 61. dakikada kırmızı kart gördü. 

OLUŞAN PUAN DURUMU 

Bu sonuçla birlikte Leverkusen, ligdeki yenilmeme serisini 18 maça çıkardı ve Bayern Münih'in arkasından 45 puanla zirve takibini sürdürdü. Hoffenheim ise 18 puanla 15. sırada bulunuyor.
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