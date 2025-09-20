20 Eylül
Gençlerbirliği-Eyüpspor
1-045'
20 Eylül
M. United-Chelsea
19:30
20 Eylül
FC Groningen-Telstar
19:45
20 Eylül
FC Volendam-Excelsior
0-114'
20 Eylül
Lens-Lille
22:05
20 Eylül
Brest-Nice
20:00
20 Eylül
Nantes-Rennes
18:00
20 Eylül
Udinese-AC Milan
21:45
20 Eylül
Verona-Juventus
19:00
20 Eylül
Bologna-Genoa
1-176'
20 Eylül
Valencia-Athletic Bilbao
22:00
20 Eylül
Villarreal-Osasuna
19:30
20 Eylül
Alaves-Sevilla
19:30
20 Eylül
Real Madrid-Espanyol
1-026'
20 Eylül
Girona-Levante
0-4
20 Eylül
Fulham-Brentford
22:00
20 Eylül
Wolves-Leeds United
1-244'
20 Eylül
Antalyaspor-Kayserispor
20:00
20 Eylül
West Ham United-C.Palace
0-143'
20 Eylül
Burnley-N. Forest
1-144'
20 Eylül
Brighton-Tottenham
2-144'
20 Eylül
Liverpool-Everton
2-1
20 Eylül
RB Leipzig-FC Köln
19:30
20 Eylül
Werder Bremen-Freiburg
0-153'
20 Eylül
Hoffenheim-Bayern Munih
0-254'
20 Eylül
Hamburger SV-FC Heidenheim
1-054'
20 Eylül
Augsburg-Mainz 05
0-253'
20 Eylül
Manisa FK-Esenler Erokspor
19:00
20 Eylül
A.Demirspor-Erzurumspor
19:00
20 Eylül
Vanspor FK-Sivasspor
0-083'
20 Eylül
Keçiörengücü-Bodrum FK
2-180'
20 Eylül
Trabzonspor-Gaziantep FK
20:00
20 Eylül
NAC Breda-Heracles
22:00

Levante, 9 kişi kalan Girona'ya acımadı!

İspanya La Liga'nın 5. haftasında Girona, konuk ettiği Levante'ye 4-0 mağlup oldu. Ev sahibi ekip, 2 kırmızı kart görerek mücadeleyi 9 kişi tamamladı.

calendar 20 Eylül 2025 17:00
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Levante, 9 kişi kalan Girona'ya acımadı!
İspanya La Liga'nın 5. haftasında Girona, Levante'yi konuk etti.

Municipal de Montilivi Stadı'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 4-0 kazandı.

Girona'da Axel Witsel, 18 ve 30. dakikalarda gördüğü sarı kartlar sonrası kırmızı kartla cezalandırıldı ve takımını 10 kişi bıraktı.


Levante'nin ilk golünü, 43. dakikada Etta Eyong kaydetti.

İlk yarı, Levante'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlanırken Girona'da Vitor Reis de 46. dakikada kırmızı kart görerek takımını 9 kişi bıraktı.

Levante'de 49. dakikada Carlos Alvarez, 70. dakikada Ivan Romero ve 90+2. dakikada Goduine Koyalipou da Girona ağlarını havalandırdı ve skor 4-0'a geldi. 

Kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmayan mücadele, Levante'nin 4-0 üstünlüğüyle tamamlandı. 

LIVAKOVIC KULÜBEDE OTURDU

Öte yandan Fenerbahçe'den Girona'ya kiralanan Hırvat kaleci Dominik Livakovic, mücadeleyi yedek kulübesinde tamamladı. 

Bu sonuçla birlikte Levante, ligde ilk galibiyetini aldı ve 4 puanla 13. sıraya yerleşti. Ligde 5 haftada 4 mağlubiyet 1 beraberlik alan Girona ise 1 puanla son sırada yer aldı.  

Girona, La Liga'nın 6. haftasında Athletic Bilbao deplasmanına gidecek. Levante ise Real Madrid'i konuk edecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 5 3 2 0 9 4 11
4 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Alanyaspor 5 2 2 1 7 5 8
8 Samsunspor 5 2 2 1 5 4 8
9 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
10 Beşiktaş 4 2 0 2 4 7 6
11 Başakşehir 4 1 2 1 4 3 5
12 Kasımpaşa 5 1 1 3 4 6 4
13 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
14 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
15 Kayserispor 4 0 3 1 3 7 3
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 5 1 0 4 2 9 3
18 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
