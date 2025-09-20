Goduine Koyalipou

İspanya La Liga'nın 5. haftasında Girona, Levante'yi konuk etti.Municipal de Montilivi Stadı'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 4-0 kazandı.Girona'da, 18 ve 30. dakikalarda gördüğü sarı kartlar sonrası kırmızı kartla cezalandırıldı ve takımını 10 kişi bıraktı.Levante'nin ilk golünü, 43. dakikadakaydetti.İlk yarı, Levante'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlanırken Girona'dade 46. dakikada kırmızı kart görerek takımını 9 kişi bıraktı.Levante'de 49. dakikada70. dakikadave 90+2. dakikadada Girona ağlarını havalandırdı ve skor 4-0'a geldi.Kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmayan mücadele, Levante'nin 4-0 üstünlüğüyle tamamlandı.Öte yandan Fenerbahçe'den Girona'ya kiralanan Hırvat kaleci, mücadeleyi yedek kulübesinde tamamladı.Bu sonuçla birlikte Levante, ligde ilk galibiyetini aldı ve 4 puanla 13. sıraya yerleşti. Ligde 5 haftada 4 mağlubiyet 1 beraberlik alan Girona ise 1 puanla son sırada yer aldı.Girona, La Liga'nın 6. haftasında Athletic Bilbao deplasmanına gidecek. Levante ise Real Madrid'i konuk edecek.